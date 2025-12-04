Народный фронт: Атака на палатки беженцев в Хан-Юнисе — это геноцид

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на Палестинский информационный центр, НФОП в своем заявлении назвал атаку сионистской армии на палатки беженцев в районе Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа «трусливым нападением», которое привело к масштабному пожару и гибели ряда мирных жителей, включая детей.

Движение подчеркнуло, что это действие является явным преступлением геноцида и фашистского государственного терроризма, которое попирает все международные законы.

НФОП добавил, что это нападение демонстрирует настойчивость оккупационного режима в нарушении соглашения о прекращении огня и является сознательной попыткой вновь взорвать ситуацию в Газе.

Движение также заявило, что поддержка и солидарность США с этой политикой делает правительство Вашингтона прямым соучастником этих преступлений.

В заключение, НФОП призвал посредников и страны-гаранты соглашения немедленно принять меры для прекращения этого опасного процесса и установить обязательные механизмы для сдерживания агрессии сионистского режима.

Организация помощи Газе: Нападение на Хан-Юнис произошло в «безопасной зоне»

С другой стороны, Организация помощи и спасения Газы в ответ на новое нападение сионистов на палатки беженцев в Хан-Юнисе заявила, что жертвы нападения в Аль-Маваси, Хан-Юнис, были атакованы в так называемой «безопасной зоне».

Махмуд Басал, представитель Организации помощи и спасения Газы, заявил, что люди, погибшие прошлой ночью в результате нападения армии сионистского режима на район Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге сектора Газа, находились не в зоне конфликта, а во временном лагере для перемещенных лиц, который сионисты объявили безопасным.

Он заявил: «Сколько еще преступлений должно произойти, чтобы все поняли, что то, что происходит в Газе, — это не временная реакция, а спланированное нападение и прямое убийство мирных жителей?»

Басал подчеркнул, что это событие не является исключительным инцидентом, а представляет собой новую главу непрерывной гуманитарной катастрофы, которая с каждым днем приобретает все большие масштабы. Специализированная больница Кувейта в Газе сообщила, что пять человек, включая двух детей, погибли в результате ночной бомбардировки палаток беженцев в районе Аль-Маваси, Хан-Юнис, сионистскими беспилотниками.

Корреспондент «Аль-Джазиры» сообщил, что беспилотники сионистского режима нанесли четыре авиаудара по западу города Хан-Юнис на юге сектора Газа, в результате чего несколько палестинцев получили ранения.