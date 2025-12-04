По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на издание The Telegraph, Академия IIFL в отчете заявила, что большое количество жителей Англии приняло Ислам в результате событий в Газе.

Сионистская газета «Маарив», ссылаясь на этот отчет, назвала это явление «ужасающей информацией».

Сионистский веб-сайт i24 пишет по этому поводу, что новый британский отчет сообщил о значительном увеличении числа граждан, переходящих в Ислам. Согласно отчету, этот рост вызван эскалацией глобальных войн и конфликтов, в частности атаками сионистского режима на Газу.

Согласно тому, что опубликовала The Telegraph, исследователи из Института «Влияние веры на жизнь» (IIFL) обнаружили, что глобальные конфликты являются наиболее распространенным мотивом для перехода британцев в Ислам.

Согласно результатам опроса, который включал $2774$ человека, сменивших свои религиозные убеждения, $20\%$ из тех, кто принял Ислам, заявили, что международные войны были наиболее важным фактором в их решении. В отчете объясняется, что большинство новообращенных, особенно молодежь, чувствуют, что мир движется к большей несправедливости, и растущее недоверие к СМИ подталкивает их к Исламу, поскольку Ислам — это религия, основанная на морали и справедливости.