  1. Home
  2. Новости Ирана

Использование Америкой беспилотников, являющихся копией иранского «дрона-камикадзе Shahed»

4 декабря 2025 - 12:58
News ID: 1757582
Source: ABNA
Использование Америкой беспилотников, являющихся копией иранского «дрона-камикадзе Shahed»

США используют эскадрилью ударных беспилотников, известных как «LUCAS», которые были созданы на основе обратной инженерии иранского беспилотника Shahed.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на телеканал CNN, армия США сформировала свою первую эскадрилью ударных беспилотников в Западной Азии, которая использует дроны, чья конструкция и технология напрямую заимствованы у Ирана.

По данным СМИ, эта эскадрилья находится под контролем специальной группы, сформированной несколько месяцев назад Центральным командованием террористических сил США в регионе (CENTCOM), и названа «Специальная группа по атаке Скорпиона» (Scorpion Attack Task Force).

Упомянутая эскадрилья использует беспилотные летательные аппараты, известные как «Система недорогого беспилотного ударного аппарата» или дроны «LUCAS» (Low-Cost Unmanned Attack System).

Американский военный чиновник заявил: «Дроны LUCAS были созданы после обратной инженерии иранского беспилотника Shahed».

В пресс-релизе Центрального командования террористических сил США в регионе (CENTCOM) говорится: «Беспилотники LUCAS, развернутые CENTCOM, имеют широкий радиус действия и предназначены для автономных операций. Их можно запускать с помощью различных механизмов, включая катапульты, ракетный старт, а также наземные и мобильные транспортные системы».

Your Comment

You are replying to: .
captcha