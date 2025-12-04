Использование Америкой беспилотников, являющихся копией иранского «дрона-камикадзе Shahed»

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на телеканал CNN, армия США сформировала свою первую эскадрилью ударных беспилотников в Западной Азии, которая использует дроны, чья конструкция и технология напрямую заимствованы у Ирана.

По данным СМИ, эта эскадрилья находится под контролем специальной группы, сформированной несколько месяцев назад Центральным командованием террористических сил США в регионе (CENTCOM), и названа «Специальная группа по атаке Скорпиона» (Scorpion Attack Task Force).

Упомянутая эскадрилья использует беспилотные летательные аппараты, известные как «Система недорогого беспилотного ударного аппарата» или дроны «LUCAS» (Low-Cost Unmanned Attack System).

Американский военный чиновник заявил: «Дроны LUCAS были созданы после обратной инженерии иранского беспилотника Shahed».

В пресс-релизе Центрального командования террористических сил США в регионе (CENTCOM) говорится: «Беспилотники LUCAS, развернутые CENTCOM, имеют широкий радиус действия и предназначены для автономных операций. Их можно запускать с помощью различных механизмов, включая катапульты, ракетный старт, а также наземные и мобильные транспортные системы».