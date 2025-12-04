Израиль в ужасе; иранцы достигли Бат Яма

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Маан», 12-й канал израильского режима сообщил, что ШАБАК предупредил о распространении шпионажа среди сионистов в пользу Ирана.

Согласно этому отчету, ШАБАК был вынужден напрямую связаться с сионистами, проживающими в городе Бат Ям, расположенном к югу от Тель-Авива, чтобы предупредить их о последствиях шпионажа.

Цвика Брот, мэр этого района, заявил, что с начала войны было предпринято много попыток завербовать сионистов в киберпространстве с целью шпионажа в пользу Ирана. Он предупредил: «Иранцы достигли Бат Яма, и это не шутка».

Брот также упомянул вербовку резервистов и отставных солдат армии израильского режима в этот процесс.