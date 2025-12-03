Число мучеников в Газе достигло 70 117 человек

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на новостное агентство Shehab, Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа опубликовало новое заявление, в котором объявило последние данные о мучениках и раненых в результате нападений армии сионистского режима на сектор Газа с седьмого октября прошлого года по настоящее время.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа, в результате нападений армии сионистского режима на сектор Газа с 7 октября 2023 года по настоящий момент 70 117 человек стали мучениками.

Кроме того, это палестинское медицинское учреждение заявило, что общее число раненых в результате нападений армии сионистского режима на сектор Газа с начала войны в этом анклаве достигло 170 999 человек.

Министерство сообщило, что за последние 48 часов в больницы также были доставлены тела 5 мучеников. За этот период 13 человек также получили ранения.

Тысячи других людей по-прежнему числятся пропавшими без вести и находятся под завалами в секторе Газа.

С момента установления прекращения огня 11 октября 2025 года, 360 человек стали мучениками, а еще 922 человека получили ранения. Также за этот период из-под завалов были извлечены тела 617 мучеников.