Стрельба израильских военных по домам сирийцев в Кунейтре

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Al Mayadeen, сирийские источники сообщили о новых передвижениях сионистского режима на юге Сирии.

Местные сирийские источники заявили, что патруль, принадлежащий армии сионистского режима, открыл огонь по домам мирных жителей в деревне Абу Кабис в пригороде Кунейтры.

Корреспондент Al-Ikhbariya также сообщил, что патруль оккупантов, состоящий из двух военных машин, въехал в деревню Умм аль-Узам в пригороде Кунейтры.

Вчера сирийские источники также сообщили: семь военных машин и бронетранспортеров армии сионистского режима въехали в поселок Бир Ааджам и деревню Рувейхина в центральном пригороде Кунейтры.

Эти источники указали, что группа израильских военных патрулировала к северу от плотины Кудана недалеко от Айн Зиван в южном пригороде Кунейтры.

Следует отметить, что сионистский режим с момента падения прежнего сирийского режима совершил широкомасштабные атаки на Сирию, а недавно также бомбил районы Дамаска под предлогом защиты друзов.

С момента падения режима Башара Асада армия этого режима, пересекая буферную линию между оккупированными Голанами и Сирией, продолжает оккупацию территорий, прилегающих к Голанам, в провинциях Дараа и Кунейтра.