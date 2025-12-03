Премьер-министр Ливана: Мы не стремимся к мирным переговорам с Израилем

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на Al Jazeera, Премьер-министр Ливана подчеркнул, что страна не стремится к мирным переговорам с сионистским режимом, и любая нормализация отношений с этим режимом по-прежнему связана с общим мирным процессом.

«Наваф Салам» добавил в интервью телеканалу Al Jazeera: «Мы получили сообщения от Израиля о возможности эскалации напряженности, но в них не упоминается какой-либо конкретный временной интервал. Оценка посланников, посетивших Бейрут, заключается в том, что ситуация опасна и нестабильна».

Премьер-министр Ливана вновь повторил свое заявление о необходимости разоружения «Хезболлы» и сказал: «Мы не допустим авантюр, которые могут подтолкнуть нас к новой войне».

Эти слова Навафа Салама прозвучали в то время, когда сионистский режим ежедневно наносит удары по югу Ливана и продолжает нарушать режим прекращения огня. Эти нападения продолжаются, в то время как правительство Ливана при поддержке США стремится к разоружению Сопротивления.

Он также упомянул о выборе бывшего посла Ливана в Вашингтоне, «Симона Карема», в качестве представителя страны в Комитете по наблюдению за прекращением огня и уточнил: «Шаг по включению бывшего ливанского дипломата в этот комитет является политически правильным и пользуется национальной поддержкой. Нетаньяху переборщил в описании нашего шага по включению бывшего ливанского дипломата в Комитет».