Мелони: Должно быть достигнуто четкое соглашение по Ирану при участии Агентства

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на новостное агентство Al Jazeera, Премьер-министр Италии «Джорджия Мелони» объявила сегодня, в среду, на 46-м саммите Совета сотрудничества стран Персидского залива: «Должно быть достигнуто четкое соглашение по Ирану при полном участии Международного агентства по атомной энергии, чтобы обеспечить уверенность для мирового сообщества».

В другой части своего выступления Премьер-министр Италии сказала: «Израиль должен признать право палестинцев на создание собственного государства. План президента Трампа предлагает реальную возможность для создания устойчивой и долговечной основы для мира и безопасности в регионе».

«Джорджия Мелони» заявила: «Попытка достижения решения о двух государствах считается путем к достижению безопасности и стабильности на Ближнем Востоке (Западной Азии)».