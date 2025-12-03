Лидер Революции: Женщина — не рабочий в доме, она — управляющий

По сообщению информационного агентства Абна, Верховный лидер Исламской революции сегодня утром на встрече с тысячами женщин и девушек из разных регионов страны назвал Хазрат Фатиму Захру (мир ей) небесным человеком, украшенным высочайшими качествами во всех сферах. Разъясняя взгляд Ислама на достоинство и права женщин в семье и обществе, он объяснил, что мужчины должны и не должны делать в отношении своих жен и женщин в различных областях.

Аятолла Хаменеи, упомянув бесчисленные достоинства Дамы двух миров в «поклонении и смирении, самопожертвовании и щедрости ради людей, стойкости в трудностях и невзгодах, мужественной защите прав угнетенных, просвещении и разъяснении истин, политическом понимании и действии, ведении домашнего хозяйства, супружестве и воспитании детей, участии в важных событиях ранней истории Ислама» и других сферах, сказал: «Иранская женщина, слава Аллаху, берет пример и урок с такого солнца, которое, по словам Пророка (с), является госпожой всех женщин мира во все времена истории, и движется к ее целям».

Он назвал статус женщин в Исламе очень высоким и благородным и добавил: «Выражения Корана о личности и характере женщины — самые возвышенные и прогрессивные выражения».

Лидер Революции, ссылаясь на аяты Священного Корана о «равной роли женщин и мужчин в жизни и истории человечества и равных возможностях роста женщин и мужчин для достижения духовного совершенства и высочайших рангов», сказал: «Все эти моменты противоречат недопониманию тех, кто верит, но не знает своей религии, и тех, кто в принципе не принимает религию».

Разъясняя логику Корана относительно прав женщин в обществе, он подчеркнул: «В Исламе женщины имеют равные права с мужчинами в социальной деятельности, работе, политической деятельности, доступе к большинству государственных должностей и в других сферах, а пути для их прогресса открыты в духовном поведении, индивидуальных и общих усилиях и движении».

Сдерживание бесконечных и разрушительных сексуальных влечений в западной культуре совершенно игнорируется

Аятолла Хаменеи, отметив, что развратная западная и капиталистическая культура полностью отвергается Исламом, добавил: «В Исламе, чтобы сохранить достоинство женщин и сдержать очень сильные и опасные сексуальные желания, существуют ограничения и предписания в «отношении женщины с мужчиной, одежде женщины и мужчины, хиджабе женщины и поощрении брака», которые полностью соответствуют природе женщины, а также интересам и истинным потребностям общества; тогда как сдерживание бесконечных и разрушительных сексуальных влечений в западной культуре совершенно игнорируется».

Лидер Революции назвал мужчину и женщину в Исламе двумя сбалансированными элементами с множеством общих черт и некоторыми различиями, проистекающими из тела и природы. Он сказал: «Эти 'два дополняющих элемента' играют роль в управлении человеческим обществом, продолжении человеческого рода, развитии цивилизации, удовлетворении потребностей общества и ведении жизни».

Он назвал создание семьи одной из самых важных задач в этом жизненно важном процессе, добавив: «В отличие от забвения института семьи в ложной западной культуре, в Исламе для «женщин, мужчин и детей», как элементов, формирующих семью, предусмотрены взаимные и определенные права».

В другой части своего выступления, посвященной правам женщин, Лидер Революции назвал «справедливость в социальном и семейном поведении» первым правом женщин и, подчеркнув обязанность правительства и всех членов общества обеспечивать это право, сказал: «Сохранение безопасности, чести и достоинства» также является одним из основных прав женщин, и в отличие от западного капитализма, который попирает достоинство женщин, Ислам подчеркивает полное уважение к женщинам.