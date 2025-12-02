США против передачи Украине конфискованных российских активов

Как сообщает агентство «Абна», европейский веб-сайт «Politico Europe» со ссылкой на двух высокопоставленных европейских дипломатов написал: Администрация президента США Дональда Трампа выступила против плана Европейского Союза использовать замороженные российские активы для обеспечения кредита на восстановление Украины.

Согласно этому отчету, летом, во время встречи представителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана с американскими официальными лицами в Вашингтоне, официальные лица США прямо заявили ему, что их план состоит в том, чтобы вернуть эти активы России после подписания любого мирного соглашения.

«Politico Europe» написало: Заявления официальных лиц США указывают на несогласие Вашингтона с использованием Европой замороженных российских активов для прямой помощи Украине и на обеспокоенность США по поводу влияния этих ресурсов на отношения с Москвой.

Идея использования российских активов, заблокированных в западных странах, была выдвинута Европейским Союзом для финансовой помощи Украине и включала кредит в размере 140 миллиардов евро для поддержки Киева в течение следующих двух лет. Несогласие США может создать серьезные проблемы для реализации этой европейской инициативы.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прово также заявил в интервью «Politico», что решение ЕС предоставить кредит Киеву за счет конфискованных российских активов может подорвать усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Мирные переговоры по Украине при посредничестве США до сих пор не смогли разрешить разногласия между двумя сторонами по вопросу определения границ. Москва и Вашингтон обвиняют европейские страны в саботаже переговоров.