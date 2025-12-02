  1. Home
Европейский центральный банк выступил против предоставления кредита Украине за счет российских активов

2 декабря 2025 - 14:01
Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступил против предоставления кредита Украине за счет российских активов.

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на Financial Times, Европейский центральный банк отказался предоставить гарантии для кредита Украине в размере 140 миллиардов евро, который должен был быть обеспечен за счет замороженных российских активов.

ЕЦБ, после рассмотрения предложения Европейской комиссии, пришел к выводу, что это действие противоречит его законным полномочиям.

Европейский центральный банк заявил, что план Европейской комиссии фактически равнозначен прямому финансированию правительств, и ЕЦБ фактически станет ответственным за выплату финансовых обязательств стран-членов; действие, которое запрещено согласно договорам Европейского Союза и может привести к высокой инфляции и снижению доверия к Европейскому центральному банку.

Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России, предупредила, что в случае использования странами ЕС замороженных российских активов для кредитования Украины, ответ Москвы будет очень жестким и болезненным.

Издание Politico Europe также сообщило о несогласии США с предоставлением кредита Украине за счет конфискованных российских активов.

