Европейский центральный банк выступил против предоставления кредита Украине за счет российских активов

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на Financial Times, Европейский центральный банк отказался предоставить гарантии для кредита Украине в размере 140 миллиардов евро, который должен был быть обеспечен за счет замороженных российских активов.

ЕЦБ, после рассмотрения предложения Европейской комиссии, пришел к выводу, что это действие противоречит его законным полномочиям.

Европейский центральный банк заявил, что план Европейской комиссии фактически равнозначен прямому финансированию правительств, и ЕЦБ фактически станет ответственным за выплату финансовых обязательств стран-членов; действие, которое запрещено согласно договорам Европейского Союза и может привести к высокой инфляции и снижению доверия к Европейскому центральному банку.

Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России, предупредила, что в случае использования странами ЕС замороженных российских активов для кредитования Украины, ответ Москвы будет очень жестким и болезненным.

Издание Politico Europe также сообщило о несогласии США с предоставлением кредита Украине за счет конфискованных российских активов.