Продолжение операций иракских сил против остатков ИГИЛ на западе страны

Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на WAA (Иракское информационное агентство), иракские силы в ходе успешной разведывательной операции в глубине пустыни Аль-Анбар нанесли удар по одному из старых убежищ террористической группировки ИГИЛ в районе Аль-Каим и обнаружили и конфисковали там количество оружия и боеприпасов.

Управление военной разведки Ирака опубликовало заявление, в котором говорится: «В рамках подхода, определенного Управлением военной разведки для проведения разведывательных операций, разведывательно-охранный отдел седьмой пехотной дивизии смог атаковать и взять штурмом одно из убежищ террористической группировки ИГИЛ, которое использовалось до освобождения городов от их хватки, в районе Аль-Каим в Аль-Анбаре.»

В заявлении отмечается, что внутри этого убежища было обнаружено и конфисковано много изношенных боеприпасов и оружия, которые были уничтожены инженерным батальоном дивизии на том же месте.