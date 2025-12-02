Как сообщает агентство «Абна» со ссылкой на «Русия аль-Яум», пресс-секретарь миротворческих сил ООН на юге Ливана, известных как ЮНИФИЛ, заявила, что за последний год эти силы не зафиксировали никакой военной деятельности со стороны «Хезболлы» или так называемых незаконных действий в зонах своей операции.

Это происходит в то время, когда сионистский режим продолжает свои воздушные и наземные атаки против Ливана под предлогом военной деятельности «Хезболлы». В то время как «Хезболла» придерживается условий соглашения о прекращении огня, подписанного с Тель-Авивом, сионисты используют различные предлоги для развязывания войны против Ливана.

Пресс-секретарь сил ЮНИФИЛ также добавила, что ООН начала процесс сокращения численности этих сил в Ливане на 25%.

Она заявила, что причиной этого шага является сокращение выделенного бюджета для этих сил, и ожидается, что этот процесс завершится к началу следующего календарного года.

Следует отметить, что ранее ЮНИФИЛ заявляла, что сионистский режим нарушил воздушное и наземное пространство Ливана более 10 000 раз за последние 12 месяцев.