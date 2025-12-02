Сардар Нагди: Иран победил весь Запад

По сообщению информационного агентства «Ахл-уль-Бейт» (Абна), Сардар «Мохаммад Реза Нагди», советник главнокомандующего КСИР, выступая на 16-й церемонии «Ашура-Лейли», которая состоялась в Университете науки и промышленности, заявил: «Собрание мучеников – это самое возвышенное место, а высшая ступень человечности и веры – это „Убежденность“ (Якин)».

Он, указывая на важность убежденности в исламском обществе, добавил: «Убежденность – это высшая степень, которую достигает человек, и степень мученика – это также степень убежденности; мученик сознательно жертвует всем, что имеет, потому что он знает, что Вселенная – это не только этот материальный мир; перед ним также есть духовный и вечный мир».

Советник главнокомандующего КСИР напомнил: «„Знание-убежденности“ (Ильм аль-Якин) и „Истина-убежденности“ (Хакк аль-Якин) являются высшими степенями веры, и мученик достиг этих положений; также мученик взирает на Лик Аллаха (Ваджх-Аллах), и с первой каплей его пролитой крови все его грехи будут прощены».

Указывая на то, что доказательство находится в руках Аллаха, и мы должны быть убеждены в доказательстве Аллаха, он отметил: «Самые благородные люди мечтают стать мучениками, и если мы хотим приблизиться к мученикам, мы должны увеличить силу своей убежденности».

Сардар Нагди заявил: «Пробуждение – это продукт крови мученика, и своей мученической смертью он пробуждает и приводит в движение общество».

В другой части своего выступления советник главнокомандующего КСИР, ссылаясь на исторические повествования о силе Бога, сказал: «Если бы все силы собрались, чтобы что-то сделать, но Бог не захотел, они не смогли бы создать даже самые маленькие предметы».

Он также, заявив, что Иран всеми силами противостоял жесткой войне и электронной войне врага в 12-дневной войне, добавил: «В этой войне мы втоптали нос врага в грязь; кроме того, Исламская Республика Иран, несмотря на все разведывательные, шпионские, медийные и полевые возможности врагов, одержала победу над сионистским режимом и его союзниками, то есть над всем Западом (США, Великобританией, Францией и др.)».

Сардар Нагди напомнил: «Сегодня угнетатели мира убивают невинных, и кровь мучеников пробудила регион. В регионе, где некоторые арабские страны сдались сионистскому врагу, и Израиль в один период продвинулся до Бейрута; благодать крови мучеников привела к тому, что Хезболла и Хамас снова и снова добивались победы в войне с сионистским врагом».

Советник главнокомандующего КСИР сказал: «Сегодня лозунги, которые долгое время звучали на наших пятничных молитвах, распространились от Восточной Азии до Западной Европы; кроме того, в Нью-Йорке, который долгое время находился под господством и влиянием сионистов, мэр хочет арестовать Нетаньяху; поэтому дьявольские силы должны знать, что мир меняется, их внешняя поза относительно демократии больше не имеет эффекта, и досье этих угнетательских сил закрывается».

В другой части своего выступления он посчитал вероятность войны с сионистским режимом очень низкой и добавил: «Я очень сомневаюсь, что Америка и сионистский режим снова осмелятся напасть; потому что Исламская Республика Иран показала свою силу сионистам в 12-дневной войне; но в случае повторного нападения наш ответ будет решительным, и мы победим в войне с врагом».

Сардар Нагди уточнил: «Враг во всех отношениях очень немощен и намного слабее, чем мы думаем; например, пять американских авианосцев получили сильные ракетные удары из Йемена и покинули регион».

Советник главнокомандующего КСИР, указывая на военный потенциал Ирана и слабости врагов, сказал: «Сионисты очень ослабели и находятся на грани уничтожения; как мы видели в 12-дневной войне, Иран твердо стоял перед врагом и своими ракетными ударами заставил сионистский режим сдаться».