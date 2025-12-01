Как сообщает информационное агентство «Абна», министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в интервью Politico заявил, что решение Европейского союза предоставить кредит Киеву за счет замороженных российских активов может сорвать усилия по урегулированию конфликта в Украине.

Он сказал: «Замороженные активы российского правительства могут сыграть роль в установлении мира. Наши действия относительно того, как использовать эти активы, не должны препятствовать достижению мирных переговоров».

Прево также раскритиковал «настойчивость» Европейского союза в использовании российских активов для помощи Украине и сказал: «Европейские чиновники не смогли найти способ финансирования Украины и просто настаивают на использовании российских активов, не осознавая, какие риски это влечет за собой».

Мирные переговоры по Украине при посредничестве США до сих пор не смогли разрешить разногласия между двумя сторонами в области определения границ. Москва и Вашингтон обвиняют европейские страны в саботаже переговоров.