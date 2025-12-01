Беспрецедентный уровень дефицита военного персонала в армии сионистского режима

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на агентство «Шихаб», армия сионистского режима опубликовала заявление, в котором сообщила о нехватке 1300 офицеров во всех боевых подразделениях этого военного формирования, в званиях от младшего лейтенанта до капитана.

Согласно отчету, также наблюдается нехватка около 300 офицеров в звании майора в различных боевых подразделениях.

Армия сионистского режима добавляет, что около 30% старших командиров армии покинут вооруженные силы со следующего года.

Согласно отчету, 70% семей резервистов сталкиваются с серьезными проблемами и давлением, вызванными продлением сроков службы и прекращением экономической деятельности семей.

Сионистская армия подчеркнула, что нехватка кадров напрямую влияет на безопасность этого режима. Согласно отчету, только 37% офицеров выразили желание продолжить службу в этом году; в 2018 году этот показатель составлял около 58%.

Кроме того, по оценкам армии, 30% резервистов и военнослужащих постоянной службы не вернутся в свои подразделения в следующем году.