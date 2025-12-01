Член иракской политической коалиции: Продление присутствия американцев в стране невозможно

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маалума», Исам Шакир, член иракской Координационной рамки, подчеркнул, что предположения о возможности продления военного присутствия США в стране являются не более чем иллюзиями, выдвинутыми некоторыми лицами.

Он добавил: «Народ Ирака выступает против продления присутствия этих сил в их стране. Решение о выводе иностранных, особенно американских, войск из Ирака было принято двусторонним координационным комитетом между Багдадом и Вашингтоном».

Шакир заявил: «Ирак не нуждается в присутствии иностранных боевых сил ни в одном регионе, и силы безопасности этой страны могут справиться с внутренними или внешними вызовами».

Он заключил: «Вывод этих сил из Ирака выгоден стране и способствует укреплению внутренней стабильности».