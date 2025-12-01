По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Кудс», ивритоязычная газета «Едиот Ахронот» признала, что спустя более пяти месяцев после разрушительных ракетных ударов Ирана по оккупированным территориям тысячи сионистских семей, чьи дома были повреждены, до сих пор остаются без крова.

Далее в отчете говорится, что Союз подрядчиков, работающих в сфере реконструкции, заявил, что сотрудники налогового управления препятствуют началу процесса ремонта этих домов.

В отчете подчеркивается, что из-за нехватки рабочей силы с начала войны и саботажа со стороны кабинета сионистского режима на этом пути многие подрядчики работают с минимальной мощностью и решили отказаться от восстановления районов, пострадавших от иранских ракетных ударов, поскольку не получают никакой поддержки со стороны кабинета.

Следует отметить, что в ходе 12-дневной навязанной войны, во время волны ответных ракетных ударов Ирана по оккупированным территориям, были нанесены удары по важным и чувствительным районам, включая секретные шпионские центры и биологические лаборатории сионистского режима.