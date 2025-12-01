Эжеи: Наша Конституция является одним из самых прогрессивных законов в мире.

По сообщению информационного агентства «Абна», Голамхоссейн Мохсени Эжеи сегодня, в понедельник (10 Азар), выступая на заседании Высшего совета судебной власти, почтил годовщину принятия Конституции Исламской Республики Иран и заявил: «Все мы, должностные лица системы и народ, должны быть привержены Конституции; Конституция, которая была принята подавляющим большинством голосов, является нашим национальным заветом и одним из самых прогрессивных законов в мире».

Глава судебной власти, разъясняя и комментируя принцип четвертый Конституции, заявил: «В принципе четвертом Конституции указано, что все законы и постановления страны должны основываться на исламе и исламских нормах. Внимание к этому принципу имеет большое значение с той точки зрения, что со временем некоторые люди, изображая себя интеллектуалами, могут захотеть навязать определенные категории и утверждать, что какая-то часть закона сегодня уже не действует!»

Глава судебной системы, ссылаясь на права народа в Конституции, уточнил: «Глава третья Конституции, с принципа 19 по принцип 42, касается прав народа. Все должностные лица системы и все мы, судебные чиновники, сидящие за этим столом, должны быть привержены и обязаны уважать права народа, а также защищать и охранять эти права».

Глава судебной власти, говоря об опоре на общественное мнение в системе Исламской Республики Иран, добавил: «Согласно принципу шестому Конституции, в Исламской Республике Иран дела страны управляются и ведутся с опорой на общественное мнение; этот принцип сам по себе выражает важную и влиятельную роль народа в нашей системе; с самого начала революции мы провели множество выборов, и в большинстве этих выборов, по сравнению с другими частями мира, участвовало значительное число людей и лиц, имеющих право голоса».

Главный судья, ссылаясь на внимание Конституции к развитию нравственных добродетелей в обществе, заявил: «Создание благоприятной среды для развития нравственных добродетелей на основе веры и благочестия, а также борьба со всеми проявлениями коррупции и разложения, являются одним из важных положений принципа третьего Конституции; поэтому все мы, должностные лица системы, которые поклялись быть защитниками и хранителями Конституции, должны приложить все усилия и сосредоточиться на том, чтобы создать благоприятную среду для развития нравственных добродетелей в обществе».