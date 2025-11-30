Встреча украинской делегации с американской делегацией во Флориде, США

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Рейтер», ожидается, что «Марко Рубио», государственный секретарь США, вместе со «Стивом Виткоффом», специальным посланником президента, и «Джаредом Кушнером», зятем президента страны, проведут встречу с украинской стороной сегодня, в воскресенье (30 ноября).

Согласно этому отчету, упомянутая встреча состоится в штате Флорида. Reuters не предоставил дополнительных подробностей о содержании переговоров.

Согласно графику, ранее опубликованному пресс-службой Белого дома, президент США Дональд Трамп вернется в Вашингтон из своей резиденции в Мар-а-Лаго в тот же день.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о поездке делегации из страны в США для консультаций по предложенному Вашингтоном мирному плану.

Президент Украины сообщил, что эта делегация во главе с Рустемом Умеровым, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, отправилась в США для принятия мер по прекращению войны с Россией.

Зеленский написал: «Я буду с нетерпением ждать результатов этой встречи. Украина продолжает конструктивное сотрудничество с США. Мы ждем окончательных результатов Женевских переговоров в США».