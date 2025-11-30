Шумер: Трамп втягивает Америку в еще одну дорогостоящую войну

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», Чак Шумер, лидер демократов в Сенате США, подчеркнул, что безрассудные действия Трампа в отношении Венесуэлы приближают Америку к еще одной дорогостоящей внешней войне.

Он добавил: Согласно нашей Конституции, только Конгресс, а не президент, обладает полномочиями объявлять войну; Конгресс не давал разрешения на использование военной силы против Венесуэлы.

Шумер заявил: Американцы устали от бесконечных внешних войн, которые унесли жизни бесчисленного количества наших военнослужащих и уничтожили ценные ресурсы. Это не политика «Америка прежде всего».

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что президент США Дональд Трамп во время своего телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в последние дни угрожал ему применением силы.

Согласно этому отчету, Трамп в этом телефонном разговоре, озвучивая интервенционистские и воинственные позиции в отношении Венесуэлы, угрожал Мадуро, что в случае отказа от отставки он прибегнет к применению силы.

Трамп также объявил воздушное пространство Венесуэлы закрытым!