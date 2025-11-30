  1. Home
Протест Венесуэлы против незаконных действий США на международных площадках

30 ноября 2025 - 14:05
News ID: 1755859
Source: ABNA
Вице-президент Венесуэлы заявила, что страна выразила протест против действий США по закрытию ее воздушного пространства на международных площадках.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Спутник», Делси Родригес, вице-президент Венесуэлы, касаясь попыток США ограничить воздушное пространство страны, сказала: Правительство США выполняет требование лидера оппозиции Марии Мачадо о блокировании неба Венесуэлы.

Она добавила: В ответ на этот агрессивный шаг президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился реализовать специальную программу для возвращения венесуэльцев, застрявших в других странах, а также для создания альтернативных маршрутов для людей, которым необходимо покинуть страну.

Этот венесуэльский чиновник подчеркнула, что Каракас активировал все многосторонние и международные правовые механизмы, чтобы немедленно остановить это незаконное и нелегитимное действие.

Президент США Дональд Трамп объявил, что все воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет закрыто до дальнейшего уведомления.

Он оправдал это враждебное действие в социальной сети Truth Social, заявив, что торговцы наркотиками и торговцы людьми должны считать воздушное пространство Венесуэлы полностью закрытым.

