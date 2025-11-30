The Wall Street Journal: Трамп угрожал Мадуро

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Спутник», газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что президент США Дональд Трамп во время своего телефонного разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в последние дни угрожал ему применением силы.

Согласно этому отчету, Трамп в этом телефонном разговоре, озвучивая интервенционистские и воинственные позиции в отношении Венесуэлы, угрожал Мадуро применением силы, если тот не уйдет с поста.

Несколько дней назад газета The New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим венесуэльским коллегой Николасом Мадуро.

The New York Times, ссылаясь на свои источники, добавила: Трамп в телефонном разговоре с Мадуро обсудил возможность проведения встречи между двумя сторонами.

Газета, ссылаясь на источник, который она назвала осведомленным, добавила: В настоящее время нет никаких планов по поводу возможной встречи между Трампом и Мадуро.

The New York Times также сообщила со ссылкой на свои источники, что Марко Рубио, министр иностранных дел США (возможно, имелся в виду член Сената/советник), присутствовал при телефонном разговоре между Трампом и Мадуро.