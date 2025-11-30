По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Маан», ивритоязычные СМИ сообщили, что политические круги в сионистском режиме, особенно премьер-министр Биньямин Нетаньяху и военный министр Исраэль Кац, хранят молчание по поводу недавних событий на юге Сирии и ранения шести сионистских военнослужащих в ходе перестрелки в этом районе.

Согласно этому отчету, в ходе перестрелки в районе Бейт Джин между сирийскими силами и сионистскими военными в 11 километрах от общей границы, по меньшей мере, шесть сионистских военнослужащих получили серьезные ранения. Несмотря на то, что это событие имеет политические и безопасностные аспекты для сионистского режима, Нетаньяху и военный министр этого режима никак на него не отреагировали.

Сообщения сионистских СМИ указывают на то, что Нетаньяху и Кац хранят молчание, чтобы не вызвать гнев президента США Дональда Трампа, который стремится заключить соглашение о безопасности между Дамаском и Тель-Авивом.

Израильские оценки свидетельствуют о том, что Тель-Авив был застигнут врасплох с точки зрения разведки в отношении событий, произошедших на юге Сирии, и возникли опасения относительно возможной утечки информации о передвижениях сионистских военнослужащих. Круги безопасности в Тель-Авиве обеспокоены последствиями расширения конфликтов в Сирии и открытием еще одного фронта.