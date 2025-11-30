Беспрецедентный кризис, угрожающий военной мощи Тель-Авива

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Масира», Ицхак Брик, генерал в отставке армии сионистского режима, признал, что армия этого режима сталкивается с беспрецедентным кризисом в области рабочей силы, который угрожает военной мощи Израиля.

Он добавил, что тысячи офицеров и военнослужащих хотят покинуть армию, и сионистская молодежь не хочет оставаться в армии на постоянной основе.

Брик ранее также признал, что армия этого режима не находится на уровне противостояния региональной войне с точки зрения численности войск, необходимых технологий и их качества.

Он продолжил, что численность сухопутных войск армии сионистского режима составляет одну треть от численности этих сил за последние 20 лет.