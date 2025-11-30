Новая напряженность в Сирии: вооруженные столкновения в Сувейде

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Сади аль-Балад», провинция Сувейда на юге Сирии стала свидетелем новой напряженности после столкновений между элементами, связанными с Голани, самопровозглашенным президентом Сирии, и вооруженными группировками вокруг деревни Аль-Мансура, расположенной на западе этой провинции.

Сирийские СМИ сообщили, что глава сил безопасности провинции Сувейда опубликовал видеоклип, показывающий, что вооруженные элементы, связанные с Хикматом аль-Хиджри, ворвались в его дом. Он также пригрозил ответить на это нападение.

Провинция Сувейда переживает обширную напряженность и вооруженные столкновения с момента свержения режима Башара Асада и прихода к власти элементов, связанных с Голани, в Сирии.

Некоторое время назад Сирийский наблюдательный пункт по правам человека также объявил, что интенсивность атак беспилотников и вооруженных столкновений в провинции Сувейда на юге страны возросла.