По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Аль-Джазиру», медиа-источники сионистского режима, ссылаясь на источник безопасности в этом режиме, признали, что военная и вооруженная мощь Ирана вызвала беспокойство у служб безопасности Тель-Авива.

Согласно этому отчету, сионистские источники подчеркнули, что скорость наращивания военной мощи Ирана вызывает беспокойство у сионистского режима.

Ранее газета «Едиот Ахронот» также сообщала, что Иран быстрыми темпами наращивает свой ракетный потенциал.

Следует отметить, что во время навязанной 12-дневной войны, в ходе ответных ракетных атак Ирана против оккупированных территорий, были атакованы важные и чувствительные районы, включая секретные шпионские центры и биологические лаборатории сионистского режима.