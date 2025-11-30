  1. Home
Гарибабади: Невыдача виз членам Футбольной федерации незаконна

30 ноября 2025 - 14:01
News ID: 1755851
Source: ABNA
По сообщению информационного агентства «Абна», Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам, сказал: Действия Соединенных Штатов Америки по невыдаче виз членам Футбольной федерации являются незаконными.

Он добавил: Футбольная федерация приняла правильное решение относительно бойкота жеребьевки чемпионата мира.

Он сказал: Мы выразили свой протест по поводу невыдачи виз. Некоторые страны, которые злоупотребляют условиями принимающей стороны, поступают неправильно.

