Гарибабади: Невыдача виз членам Футбольной федерации незаконна

По сообщению информационного агентства «Абна», Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам, сказал: Действия Соединенных Штатов Америки по невыдаче виз членам Футбольной федерации являются незаконными.

Он добавил: Футбольная федерация приняла правильное решение относительно бойкота жеребьевки чемпионата мира.

Он сказал: Мы выразили свой протест по поводу невыдачи виз. Некоторые страны, которые злоупотребляют условиями принимающей стороны, поступают неправильно.