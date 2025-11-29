  1. Home
29 ноября 2025 - 13:57

Виткофф: Мирный план США для Украины предотвратит будущие войны

29 ноября 2025 - 13:57
Виткофф: Мирный план США для Украины предотвратит будущие войны

Специальный представитель президента США заявил: Мирный план Вашингтона для разрешения украинского кризиса может также предотвратить возникновение будущих конфликтов.

Как сообщает информационное агентство АБНА, американская газета Wall Street Journal со ссылкой на Стива Виткоффа, специального представителя президента США по делам Украины, написала: В случае принятия мирного плана Вашингтона, эта инициатива может предотвратить возникновение новых конфликтов и создать основу для того, чтобы США, Россия и Украина стали торговыми партнерами.

Виткофф выразил надежду, что три страны – США, Россия и Украина – в конечном итоге смогут установить устойчивые экономические отношения.

Ранее США представили план из 28 пунктов для прекращения войны в Украине; этот план столкнулся с резкой реакцией Киева и некоторых его европейских партнеров, и были начаты усилия по его существенному пересмотру. США и Украина провели консультации по этому плану 23 ноября в Женеве. По сообщениям украинских СМИ, обе стороны достигли согласия по большей части предложений, но несколько пунктов остались для обсуждения на предстоящей встрече президентов США и Украины; время этой встречи пока не определено.

Дональд Трамп также объявил во вторник, что новая версия этого плана была сокращена с 28 до 22 пунктов.

