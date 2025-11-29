Новые взрывы в Киеве; электроснабжение столицы Украины прервано

Как сообщает информационное агентство АБНА со ссылкой на «Русия аль-Яум» (Russia Al-Youm), сегодня утром в Киеве, столице Украины, и его окрестностях были слышны звуки новых взрывов, и в этих районах сработали сирены воздушной тревоги.

Кроме того, украинские власти сообщили об отключении водо- и электроснабжения в некоторых районах Киева.

Министерство энергетики Украины также заявило, что электроснабжение более 600 тысяч жителей столицы и ее окрестностей было прервано после этих взрывов и российских атак.

Сегодня утром агентство Reuters со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что российские беспилотники атаковали два района города.