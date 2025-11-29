По сообщению информационного агентства АБНА, американская газета New York Times в своем отчете написала: Отставка Андрея Ермака, главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского, возможно, была предпринята с целью предотвращения вотума недоверия правительству в украинском парламенте.

New York Times, ссылаясь на информированные источники, написала, что Ермак, вероятно, «согласился пожертвовать собой», чтобы предотвратить принятие вотума недоверия. Однако пока неясно, будет ли эта мера достаточной для сдерживания текущего политического кризиса, поскольку в случае принятия вотума недоверия весь Кабинет министров Зеленского будет вынужден уйти в отставку.

Согласно этому отчету, ни один из влиятельных лидеров украинских партий до сих пор не требовал отставки Зеленского, так как в условиях военного положения выборы не проводятся.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) страны, которые независимы от Офиса Зеленского, начали расследование крупной коррупционной сети в энергетическом секторе, известной как «Операция Мидас». Обыски проводились в компании «Энергоатом», а также в домах бизнесмена Тимура Миндича и тогдашнего министра энергетики Германа Галущенко. Согласно предварительным данным, в этой схеме было отмыто около 100 миллионов долларов.

НАБУ также опубликовало некоторые записанные разговоры из квартиры Миндича, которые свидетельствовали о коррупционных сделках. 17 ноября появились сообщения о том, что имя Андрея Ермака может фигурировать в деле под псевдонимом «Али-Баба».

Раскрытие этого дела вызвало глубокий политический кризис в Украине, парламент был закрыт на несколько дней, и ряд депутатов, даже от правящей партии «Слуга народа», потребовали отставки Ермака. 28 ноября также сообщалось, что антикоррупционные органы проводят обыски в доме и офисе Ермака; этот факт он лично подтвердил. Несколькими часами позже Зеленский объявил, что Ермак официально подал заявление об отставке.