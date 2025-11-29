Резкая критика Турции в адрес нападения Израиля на Бейт Джинн в Сирии

Как сообщает информационное агентство АБНА со ссылкой на Russia Today, в продолжение региональной и международной реакции на жестокое нападение сионистского режима на город Бейт Джинн в пригороде Дамаска, Онджу Кочали, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции, заявил, что атаки Тель-Авива на Сирию направлены на создание препятствий усилиям правительства и народа Сирии по установлению безопасности и являются нарушением суверенитета и территориальной целостности этой страны.

Он сказал, что с приближением годовщины 8 декабря (времени падения правительства Башара Асада), и в то время, когда международное сообщество стремится к стабильности в Сирии, Тель-Авив вновь продемонстрировал свой деструктивный подход, совершив агрессию в городе Бейт Джинн в пригороде Дамаска.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турции подчеркнул, что, несмотря на отсутствие какой-либо угрозы со стороны Сирии в отношении Израиля, военные действия сионистов нарушают суверенитет и территориальную целостность этой страны, подвергают опасности мирных жителей и подрывают региональную стабильность.

Турецкий чиновник подчеркнул необходимость прекращения агрессии сионистского режима против Сирии, которая направлена на создание препятствий усилиям страны по обеспечению безопасности, благосостояния и всеобщего мира, и заявил, что международное сообщество несет ответственность в этой области.