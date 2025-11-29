Утверждение «Гаарец» о послании Саудовской Аравии Тель-Авиву

Как сообщает информационное агентство АБНА со ссылкой на Middle East Online, еврейская газета «Гаарец» утверждает, что Саудовская Аравия передала сионистскому режиму послание о том, что нормализация отношений не произойдет, пока Биньямин Нетаньяху остается премьер-министром этого режима.

В докладе говорится, что Эр-Рияд считает Нетаньяху и состав его кабинета препятствием на пути нормализации отношений. Таким образом, утверждается, что позиция Саудовской Аравии заключается в том, чтобы двигаться по пути нормализации отношений с сионистским режимом в случае смены его премьер-министра.

Это происходит на фоне того, что ранее сообщалось, что Саудовская Аравия связала данный вопрос с созданием палестинского государства.

Из 193 стран-членов Организации Объединенных Наций, 160 государств признали Государство Палестина.