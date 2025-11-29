  1. Home
Утверждение «Гаарец» о послании Саудовской Аравии Тель-Авиву

29 ноября 2025 - 13:56
News ID: 1755381
Source: ABNA
Еврейская газета заявила о послании Саудовской Аравии сионистскому режиму по поводу нормализации отношений.

Как сообщает информационное агентство АБНА со ссылкой на Middle East Online, еврейская газета «Гаарец» утверждает, что Саудовская Аравия передала сионистскому режиму послание о том, что нормализация отношений не произойдет, пока Биньямин Нетаньяху остается премьер-министром этого режима.

В докладе говорится, что Эр-Рияд считает Нетаньяху и состав его кабинета препятствием на пути нормализации отношений. Таким образом, утверждается, что позиция Саудовской Аравии заключается в том, чтобы двигаться по пути нормализации отношений с сионистским режимом в случае смены его премьер-министра.

Это происходит на фоне того, что ранее сообщалось, что Саудовская Аравия связала данный вопрос с созданием палестинского государства.

Из 193 стран-членов Организации Объединенных Наций, 160 государств признали Государство Палестина.

