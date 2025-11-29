Эхсан Мовахедиан: Усиление враждебных действий со стороны США и Европы сузило пространство для политической, экономической и культурной активности против Ирана и, естественно, подталкивает Иран к укреплению двустороннего и регионального сотрудничества, особенно с Россией и Китаем. В то же время конкурирующие и враждебные игроки (США, Великобритания, Турция и Израиль) расширяют свое политическое, разведывательное и информационное влияние на Кавказе и в Центральной Азии. Это означает, что если Тегеран и Москва хотят сдержать влияние внешних конкурентов, они должны сотрудничать в нескольких конкретных и оперативных областях.

Несколько примеров малозаметных событий на Кавказе и в Центральной Азии показывают, что этот регион быстро превращается в зону серьезных вызовов для Ирана, России, а затем и Китая. На прошлой неделе Брианна Тодд, член Атлантического совета и сотрудник Министерства обороны США, на встрече с послом Турции в США назвала Армению и Таджикистан «недостающими элементами» Организации тюркских государств и призвала к их членству в этой организации под руководством Турции! Тодд заявила, что согласна с мнением о необходимости рассматривать Южный Кавказ и Центральную Азию как единое целое, и что Армения и Таджикистан являются недостающими элементами Организации тюркских государств.

В другом развитии, в Армении строится крупный центр обработки данных для удовлетворения информационных потребностей США. Такое действие позволит осуществлять обширную обработку перехваченных данных в регионе. Размещение этого центра в Армении предоставит американцам доступ к огромным вычислительным ресурсам не только на Южном Кавказе, но и на Ближнем Востоке.

С другой стороны, мы видим, что Запад считает правительство Алиева частью Центральной Азии и объявляет о переходе переговорной платформы с формата «1+5» на «1+6» (пять стран Центральной Азии, Азербайджанская Республика и США). В связи с продолжающимися провокационными действиями Баку против Москвы, Россия также была вынуждена реагировать на его махинации. Поддержка Турцией и Баку присутствия джихадистских и ваххабитских сил на Кавказе и в Центральной Азии, создание кризиса США в Грузии для дестабилизации этой страны, попытки распространить «Соглашения Авраама» на регион Кавказа и Центральной Азии, а также деятельность Турции в пользу США и НАТО на Кавказе и в Центральной Азии — все это события, которые указывают на то, что невозможно реагировать на предыдущие угрозы традиционными методами, и Иран, Китай и Россия должны противостоять им с общим пониманием этих угроз.