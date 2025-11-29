Ислами: Иран движется на переднем крае науки наравне с ведущими ядерными державами

Как сообщает корреспондент АБНА, Мохаммад Ислами в субботу днем на церемонии открытия Центра плазменной терапии в больнице Шахида Мохаммади в Бандар-Аббасе, подчеркнув, что Исламская Республика Иран достигла значительных научных достижений, несмотря на саботаж врагов, сказал: Сегодня молодежь страны, веря в свои возможности, поставила Иран на передний край науки, и такие технологии, как плазменная терапия, опреснение воды и новые сельскохозяйственные решения, развиваются с использованием отечественных мощностей.

Вице-президент, говоря о широкомасштабных усилиях по предотвращению научного прогресса Ирана, заявил: Исламская Республика Иран, несмотря на враждебность и саботаж, осуществленный врагами против нее, смогла достичь значительного роста.

Заявив, что доминирующие державы не терпят присутствия других стран на переднем крае науки, он добавил: Американцы и лично Трамп не приемлют выход стран на передний край науки и считают, что право на использование углеводородных и минеральных ресурсов принадлежит им самим.

Ислами подчеркнул: Исламская революция положила конец эксплуататорскому отношению доминирующих держав к Ирану, поскольку в прошлые века они вели страну к самоуничижению и отходу от пути процветания.

Глава Организации по атомной энергии, упомянув о технологических достижениях страны, сказал: Сегодня, благодаря воле молодежи, усердию и усилиям специалистов Организации по атомной энергии, Иран движется на переднем крае науки. Это правда, что вера в собственные возможности привела Иран к лидирующим позициям.

Ислами добавил: Иран предпринял важные шаги в области здравоохранения и продовольственной безопасности и осуществляет обширные программы по адаптации к дефициту воды и развитию солеустойчивого сельского хозяйства.

Вице-президент, говоря о развитии применений ядерных технологий, особенно в сферах здравоохранения и окружающей среды, сказал: Мы использовали ядерные технологии в области опреснения морской воды, и сегодня плазменная технология расширяется как эффективный инструмент в области окружающей среды, здравоохранения, сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Ислами, подчеркнув, что «холодная плазма» имеет широкий спектр воздействия, добавил: Организация по атомной энергии поставила развитие этой технологии в повестку дня, и ее потенциал расширяется в медицинских центрах и различных секторах экономики.