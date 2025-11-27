  1. Home
Лукашенко обратился к Путину: Мы готовы принять переговоры по Украине

27 ноября 2025 - 08:54
News ID: 1754616
Source: ABNA
Президент Беларуси заявил своему российскому коллеге на встрече с Путиным: Минск готов принять переговоры по урегулированию украинского конфликта, если Россия того пожелает.

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на информационное агентство «Спутник», президент России Владимир Путин встретился сегодня, в среду, с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой встрече сказал: «Мы готовы принять переговоры по урегулированию украинского конфликта, если Россия того пожелает».

Президент Беларуси сказал своему российскому коллеге Владимиру Путину: «Минск готов принять переговоры по урегулированию украинского конфликта, если Россия того пожелает».

