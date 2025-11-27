Лукашенко обратился к Путину: Мы готовы принять переговоры по Украине

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на информационное агентство «Спутник», президент России Владимир Путин встретился сегодня, в среду, с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на этой встрече сказал: «Мы готовы принять переговоры по урегулированию украинского конфликта, если Россия того пожелает».

