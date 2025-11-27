Давление Рубио на Европу с целью ужесточения иммиграционных ограничений

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Джазира», газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, основываясь на документе, что государственный секретарь США «Марко Рубио» поручил дипломатам Соединенных Штатов подталкивать западные правительства к введению широких ограничений на иммиграционные процессы.

Согласно тому же отчету, «Нью-Йорк Таймс» добавила, что Рубио попросил американских дипломатов выделить преступления, связанные с мигрантами, чтобы заставить целевые правительства ужесточить правила въезда для иммигрантов.