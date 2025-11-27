Медиа-активисты: Политика Трампа толкает мир к хаосу

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Палестина Онлайн», арабские и международные деятели и медиа-активисты осудили политику и поведение президента США Дональда Трампа, назвав его действия отклонением от устоявшейся политики Соединенных Штатов в отношении региона и в пользу политической доктрины «Америка прежде всего».

В этом совместном заявлении говорится, что открытые досье в Венесуэле, Йемене, оккупированной Палестине, Китае и НАТО выявляют аспект беспорядка и непостижимую тенденцию в его внешней политике.

В заявлении, которое подписало большое количество арабских журналистов региона, а также американских элит, подчеркивается, что политика Трампа в регионе и мире не выглядит ни чисто изоляционистской, ни экспансионистским империализмом в ясном смысле этого слова, ни даже практическим воплощением лозунга «Америка прежде всего», а скорее ближе к методам королей, императоров и царей в древние исторические времена.

Заявление описывает нерегулярную политику Трампа как политическое нарушение и самоубийство правил игры, установленных великими державами после Второй мировой войны.

В заявлении говорится, что этот подход подтолкнет регион и мир к периоду хаоса.

В заявлении подчеркивается, что этот нерегулярный и хаотичный подход к политике Трампа, учитывая неспокойную ситуацию в регионе, лишь подстегнет дальнейшее насилие.