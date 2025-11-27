Число мучеников в результате нападений сионистского режима на Газу достигло 69 785 человек

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на информационное агентство «Шахаб», Министерство здравоохранения Палестины в секторе Газа опубликовало новое заявление, объявив последние данные о мучениках и раненых в результате нападений армии сионистского режима на сектор Газа с 7 октября прошлого года по настоящее время.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа, в результате нападений армии сионистского режима на сектор Газа с 7 октября 2023 года по настоящий момент погибли 69 785 человек.

Это палестинское медицинское учреждение также заявило, что общее число раненых в результате нападений армии сионистского режима на сектор Газа с начала войны в этом анклаве достигло 170 965 человек.

Министерство сообщило, что за последние 24 часа в больницы были доставлены тела 10 мучеников. 2 человека погибли в результате недавних нападений сионистского режима. Тела 8 мучеников также были извлечены из-под завалов.

Тысячи других людей по-прежнему числятся пропавшими без вести и находятся под завалами в секторе Газа.

С момента установления прекращения огня 11 октября 2025 года до настоящего времени погибли 347 человек, и 889 человек получили ранения. Также за этот период из-под завалов были извлечены тела 596 мучеников.