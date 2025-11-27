Реакция ХАМАС на новые действия Тель-Авива на Западном берегу

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на «Спутник», Исламское движение сопротивления ХАМАС опубликовало заявление, в котором говорится, что принятие Комитетом по иностранным делам и безопасности Кнессета сионистского режима нового законопроекта, который позволяет поселенцам напрямую покупать земли на оккупированном Западном берегу, является новым преступлением, нарушающим правовой статус Западного берега как оккупированной территории.

ХАМАС подчеркнул в заявлении, что это действие оккупационного правительства является попыткой навязать новую реальность в рамках продвижения планов иудаизации и аннексии Западного берега, и что все меры сионистского режима по иудаизации этого региона и Иерусалима, а также по изгнанию его жителей, являются недействительными и незаконными и никогда не изменят палестинскую истину этой земли и права палестинского народа на ней.

Движение призвало Лигу арабских государств, Организацию Объединенных Наций и все международные институты к немедленным и конструктивным действиям для противодействия этим агрессиям и явному нарушению международных резолюций в отношении оккупированного Западного берега, а также для обязательства террористического правительства сионистского режима остановить проекты поселений и продолжающиеся агрессии против палестинского народа, земли и святынь.