  1. Home
  2. Новости Ливана и Палестины и Ближнего Востока

Столкновения палестинской молодежи с оккупантами на Западном берегу

27 ноября 2025 - 08:52
News ID: 1754611
Source: ABNA
Столкновения палестинской молодежи с оккупантами на Западном берегу

Источники новостей сообщили о столкновениях между палестинской молодежью и оккупационными силами в поселке Джаба', к югу от Дженина на Западном берегу.

По сообщению информационного агентства «Абна», источники новостей сообщили о столкновениях между палестинской молодежью и оккупационными силами в поселке Джаба', к югу от Дженина на Западном берегу.

Также военнослужащие сионистского режима арестовали трех молодых людей в поселке Акаба, к северу от Тубаса.

Военнослужащие сионистского режима совершили налет на город Тубас.

Одновременно палестинские источники сообщили о столкновениях между поселенцами и палестинцами в деревне Аль-Рашайеда в Вифлееме на Западном берегу.

Палестинский Красный Полумесяц в Тубасе объявил сегодня вечером, в среду, что десять человек в этом районе получили ранения после нападения и жестокого избиения со стороны израильских оккупационных элементов.

Your Comment

You are replying to: .
captcha