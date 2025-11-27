Атака неопознанного беспилотника на крупное газовое месторождение на севере Ирака

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на новостной сайт «Багдад аль-Йоум», газовое месторождение Кормор в Иракском Курдистане подверглось атаке беспилотника во второй раз.

На фотографиях, опубликованных на этом новостном сайте, видны языки пламени, которые сильно разгорелись, и столбы дыма, окутавшие окрестности.

На данный момент личность атаковавшего беспилотника не установлена.

Иракские силовики также сообщили в воскресенье на этой неделе, что иракские силы безопасности открыли огонь по беспилотнику, чтобы не дать ему достичь газового месторождения.

Во время того инцидента сработали предупреждающие сирены на газовом месторождении Хор Мор, и персонал был переведен в безопасные зоны.

Сообщалось, что та атака не нанесла никакого ущерба.

Газовое месторождение «Кор Мор» расположено между городами Киркук и Сулеймания и находится под управлением правительства Региона Курдистан Ирака.

За последние годы это месторождение неоднократно подвергалось нападениям, ответственность за которые не взяла на себя ни одна группировка.

Политики региона Иракский Курдистан ранее осудили эти нападения.

В апреле прошлого года четыре йеменских рабочих также погибли в результате атаки беспилотника на это месторождение.

Кроме того, в январе 2024 года в сторону этого месторождения были выпущены две ракеты «Катюша».

Атака беспилотника отключила электричество в 80% региона Иракского Курдистана

Министерства природных ресурсов и электроэнергии Региона Курдистан в совместном заявлении объявили, что после атаки, произошедшей в 23:30, подача газа на электростанции была полностью прекращена.

Министерство электроэнергии Региона Курдистан Ирака также объявило, что [вследствие этой атаки] 80% электросети региона вышли из строя.

Министерства природных ресурсов и электроэнергии Региона Курдистан также добавили, что они отслеживают последствия этого инцидента в координации с компанией Dana Gas и пытаются вернуть ситуацию в нормальное русло.