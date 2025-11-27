Арагчи: У США нет воли к проведению реальных переговоров

По сообщению информационного агентства «Абна» со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин», Сейед Аббас Арагчи, министр иностранных дел Ирана, находящийся с визитом во Франции, в среду вечером в интервью телеканалу «France 24» заявил, что проблема на пути продвижения переговоров кроется не в странах-посредниках, а в самих Соединенных Штатах, поскольку Вашингтон не имеет воли к проведению реальных переговоров.

Арагчи также прокомментировал послание президента Масуда Пезешкиана наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, заявив, что это послание было связано с вопросом хаджа и не имело никакого отношения к посредничеству между Тегераном и Вашингтоном.

Арагчи: В ядерном вопросе мы полностью доверяем Саудовской Аравии

Он продолжил: «В ядерном вопросе мы полностью доверяем Саудовской Аравии. Наши отношения улучшаются уже много лет, и доверие между нами растет с каждым днем. Иран и Саудовская Аравия достигли очень хорошего взаимопонимания, они понимают друг друга по вопросам мира и стабильности в регионе. Сотрудничество стран региона, особенно Ирана и Саудовской Аравии как двух великих держав, играет ключевую роль в стабильности региона».

В продолжение интервью телеканалу «France 24» и в ответ на вопрос о том, почему Иран не сотрудничает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) по запрошенным вопросам, Арагчи сказал: «Совет управляющих, как политический орган, в отличие от МАГАТЭ, которое является техническим органом, принял резолюцию против Ирана, и эта резолюция была принята без учета существующих реалий, даже без учета того, что наши мирные ядерные объекты подверглись нападению. Реалии на местах были проигнорированы, в то время как эта резолюция была принята без учета агрессии Израиля и США против нас, как будто никакой войны не было. Это ошибка».

Он добавил: «Ранее мы демонстрировали нашу добрую волю к сотрудничеству с Агентством, в том числе в Каире, при посредничестве наших египетских друзей. Г-н [Рафаэль] Гросси приезжал в Каир, и у нас было соглашение с Агентством, известное как «Каирское соглашение». Были определены рамки сотрудничества. Г-н Гросси и Агентство также согласились с тем, что новые реалии на местах отличаются, и сотрудничество должно основываться на этих новых условиях».

«Я спросил г-на Гросси: Есть ли у Агентства протокол для инспекции мирных ядерных объектов, которые подверглись бомбардировке? Он ответил: Нет, потому что такой случай никогда не происходил. Поэтому мы договорились определить новые методы, и это и есть «Каирское соглашение». В нынешних условиях приближение к этим объектам опасно: риск нападения США, риск неразорвавшихся боеприпасов, риск радиоактивного или химического заражения, и приблизиться к этим разбомбленным объектам нелегко. Поэтому необходимо разработать новую структуру и протокол, и Агентство согласно с этой реальностью. Но этот вопрос не был учтен в резолюции Совета управляющих».

Арагчи продолжил: «Инспекции гражданских объектов, которые не подвергались нападению, продолжаются, и проблем нет. Но в отношении поврежденных объектов, как я сказал, необходимо разработать новую структуру, и это должно быть предметом переговоров с Агентством. Я надеюсь, что страны-члены Совета управляющих не примут ошибочных решений и не усложнят этот процесс».

Министр иностранных дел Ирана отметил: «Израильский режим атаковал семь стран за последние два года. Таким образом, существует вероятность нового нападения или новой войны, но если они снова нацелятся на Иран, одержат ли они победу? Если вы что-то сделали и потерпели неудачу, логика подсказывает не повторять это снова».

Арагчи сказал: «Правда в том, что в прошлой атаке наша система ПВО сработала не очень хорошо, но и израильская система сработала не лучше. Наши ракеты смогли точно поразить свои цели, особенно в последние дни войны, когда наши ракеты попадали в цели с большей мощностью и точностью. Американцы и израильтяне, которые в первый день требовали безоговорочной капитуляции Ирана, сдались в последние дни и потребовали прекращения огня. Мы хорошо продемонстрировали наши оборонительные возможности в 12-дневной войне. Честно говоря, я не думаю, что они захотят повторить свое поражение».