Иравани: США обязаны полностью возместить ущерб Ирану

По сообщению информационного агентства «Абна», Амир Саид Иравани, посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, в письме Генеральному секретарю ООН и Председателю Совета Безопасности заявил: «Агрессивное действие, совершенное сионистским режимом в координации с Соединенными Штатами, было направлено против суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики Иран и является явным нарушением статьи 2(4) Устава Организации Объединенных Наций. Эта агрессия включала преднамеренные нападения на гражданское население, гражданское имущество и объекты; нападения, совершенные с вопиющим пренебрежением к основополагающим принципам международного права и международного гуманитарного права».

Старший дипломат Исламской Республики Иран в ООН подчеркнул: «Соединенные Штаты обязаны полностью возместить ущерб, причиненный указанными нарушениями Ирану и его гражданам, включая любой материальный и моральный ущерб. В соответствии с международным правом это включает обязательство восстановить положение, существовавшее до совершения правонарушения (restitution in integrum), и компенсировать причиненный ущерб».

Он уточнил: «В то же время такие признания влекут за собой индивидуальную уголовную ответственность каждого из должностных лиц и лиц Соединенных Штатов, которые участвовали в совершении серьезных нарушений международного гуманитарного права, включая совершение “преступления агрессии”».

Иравани заявил: «Исламская Республика Иран сохраняет за собой полное и неоспоримое право добиваться через все доступные правовые каналы привлечения виновных к ответственности, а также обеспечения полного возмещения всего ущерба и убытков, причиненных этим международно-противоправным деянием».