Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на ТАСС, Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России (Кремля), заявил журналистам: «Мы полностью готовы к переговорам, и наша цель — достичь поставленных целей политическими и дипломатическими путями».

Он подчеркнул, что позиция России не изменилась и многократно подчеркивалась президентом России Владимиром Путиным.

Администрация президента США Дональда Трампа представила план из 28 пунктов для прекращения войны между Украиной и Россией. Согласно этому плану, Киев, в обмен на получение гарантий безопасности, уступит часть своей территории Москве и примет ограничения в области военного потенциала.

Европейский Союз и другие союзники Украины негативно отреагировали на американский план, заявив, что он соответствует требованиям России. Белый дом заявил, что план Трампа отражает требования обеих сторон конфликта и гарантирует интересы сторон.