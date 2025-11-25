Как сообщает информационное агентство «Абна», президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью радио RTL отметил: Париж не должен проявлять слабость перед угрозой Москвы. Кремль занял «гораздо более агрессивную» позицию, чем в предыдущие годы.

Он добавил: «Проявлять слабость перед этой угрозой — ошибка. Если мы хотим защитить себя, мы должны показать, что мы не слабы перед той силой, которая представляет для нас наибольшую угрозу».

Президент Франции, реагируя на предложенный США мирный план для Украины, подчеркнул необходимость демонстрации силы европейцами и принятия независимых решений относительно использования замороженных активов российского правительства.

Он добавил: «Европейцы должны сами решать вопрос о замороженных российских активах, которые в основном хранятся в Бельгии».

Французский чиновник, выразив признательность за мирный план Вашингтона, сказал: «Этот план нуждается в اصلاح, и мы хотим мира, а не капитуляции».

Макрон также призвал европейцев не проявлять слабость, поскольку это может побудить Россию к стратегическому противостоянию с Европой.

Он добавил: «Все обсуждения в Женеве были сосредоточены на противодействии ограничению украинских сил. Не должно быть никаких ограничений; первой гарантией безопасности для украинцев и для нас является мощная вооруженная сила».