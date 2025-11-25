  1. Home
Положения мирного плана Трампа для Украины сокращены до 19 пунктов

25 ноября 2025 - 13:15
News ID: 1753967
Source: ABNA
Британское СМИ сообщило об исключении Украиной некоторых пунктов из американского мирного плана.

Как сообщает информационное агентство «Абна», газета «Гардиан» со ссылкой на информированные источники написала: Украина прилагает усилия, чтобы обеспечить участие своих европейских союзников в переговорах с Вашингтоном по мирному плану президента США Дональда Трампа.

Это западное СМИ сообщило о продолжении телефонных консультаций между Киевом и Вашингтоном и добавило: Президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Трампом в Белом доме в конце этой недели.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также объявил, что члены коалиции сторонников Украины рассмотрят мирные планы по прекращению войны в Украине на видеоконференции 25 ноября.

В то же время, источники «Гардиан» сообщили, что Украине удалось скорректировать американский мирный план, исключив некоторые неприемлемые требования и сократив количество его пунктов с 28 до 19.

Газета «Файнэншл Таймс» также написала, что некоторые лица из окружения Зеленского выступают против его возможной поездки в США и обеспокоены эскалацией напряженности в его отношениях с Трампом.

23 ноября делегации США и Украины провели консультации по американскому мирному плану в Женеве. Государственный секретарь США Марко Рубио назвал эту встречу продуктивной.

Согласно сообщениям украинских СМИ, стороны договорились по большинству пунктов плана, но несколько пунктов остаются открытыми для обсуждения на будущей встрече Зеленского с Трампом. Дата этой встречи пока не определена.

