Переговоры США и России в Абу-Даби

25 ноября 2025 - 13:15
Американские источники сообщили о встрече министра армии этой страны с российской делегацией в Абу-Даби.

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Русия аль-Яум», телеканал CBS со ссылкой на американские источники сообщил, что министр армии США Дэниел Дрисколл (Daniel Driscoll) встретился с членами российской делегации в Абу-Даби в течение вчерашнего дня, и эта встреча продолжится сегодня, во вторник.

Указанные источники подчеркнули, что сегодня между двумя сторонами планируется провести встречу, на которой они обсудят пути прекращения войны в Украине.

Эти переговоры проходят на фоне того, что Дональд Трамп недавно представил план, согласно которому Украина прекратит войну в стране, предоставив России уступки.

