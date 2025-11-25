  1. Home
Цель сионистского режима при нападении на южный пригород Бейрута

25 ноября 2025 - 13:14
News ID: 1753963
Source: ABNA
Высокопоставленный ливанский чиновник указал на цель сионистского режима при нападении на южный пригород Бейрута (Дахию).

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Русия аль-Яум», высокопоставленный ливанский чиновник в интервью газете «Аль-Джумхурия» подчеркнул, что его страна стремится остановить агрессию сионистского режима.

Он добавил, что недавнее нападение сионистского режима на южный пригород Бейрута и убийство одного из видных командиров «Хезболлы» является явным нападением на план президента Ливана.

Этот ливанский чиновник заявил: «Президент Ливана, представив этот план, объявил о готовности армии страны взять под контроль пять оккупированных пунктов, как только прекратятся атаки израильской армии, а также о готовности Бейрута к переговорам под наблюдением США и других стран с целью достижения окончательного соглашения».

Он сообщил со ссылкой на международные стороны, что этот план вызвал недовольство сионистского режима, поскольку он ставит под сомнение главную цель Тель-Авива, заключающуюся в продолжении оккупации ливанской территории и создании буферной зоны вблизи границ этой страны. Один из видных иранских чиновников указал на эту цель сионистского режима во время встречи с ливанским деятелем.

