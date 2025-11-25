Набих Берри о самом опасном аспекте сионистского нападения на Ливан

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Манар», спикер парламента Ливана Набих Берри подчеркнул, что самым опасным аспектом недавнего нападения сионистского режима на район Харет-Хрейк является то, что оно вновь вернуло южный пригород (Дахия) и Бейрут в круг израильских целей.

Он заявил, что это очень опасное развитие событий, которое показывает, что нет никаких реальных гарантий защиты столицы и ее пригородов, и что враг не видит для себя никаких ограничений и продолжает свою агрессию против Ливана.

Берри добавил, что характер недавнего нападения указывает на вероятность расширения сионистской напряженности в будущем, и в то же время нет никакого серьезного вмешательства со стороны «Комитета по механизму», ответственного за мониторинг режима прекращения огня в Ливане, для сдерживания этих нападений.

Выразив удивление недавними заявлениями ливанского чиновника Самира Джааджаа, Берри предупредил, что враг использует хрупкую внутреннюю ситуацию в Ливане для продолжения своих действий и манипулирования ливанскими разногласиями в своих интересах.

Спикер парламента Ливана заявил, что некоторые в Ливане и за его пределами злы на армию, потому что она заняла правильные позиции, выступая против вовлечения ливанского народа в конфликты.

Относительно обсуждений вокруг закона о парламентских выборах он сказал, что действующим законом является прежний закон, и предоставление срочности проекту закона, представленному правительством, является не чем иным, как явным скандалом. Избирательный закон является одним из основных законов и почти единственным законом, к которому концепция срочности неприменима.